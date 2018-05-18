Гройсман пообіцяв перевірити якість ремонту аеропорту "Запоріжжя"

За словами Гройсмана, місцева влада Запоріжжя має серйозні плани щодо реконструкції аеропорту "Запоріжжя".

Уряд перевірить якість ремонту злітно-посадкової смуги в аеропорту "Запоріжжя", а також може провести фінансовий аудит аеропорту.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на питання депутата про неякісний ремонт злітної смуги в аеропорту "Запоріжжя".

"Якщо є ваше звернення щодо використання коштів, то я направлю туди перевірку Держархбудінспекції, дам доручення віце-прем'єр міністра Геннадія Зубка, щоб вони розібралися і проінформували. Якщо треба буде зробити фінансовий аудит, то ми готові це зробити", - сказав він.

Прем'єр також зазначив, що у місцевої влади Запоріжжя є серйозні плани щодо реконструкції аеропорту "Запоріжжя".

"Аеропорт "Запоріжжя" знаходиться у комунальній власності, та у міського голови є серйозні плани щодо його реконструкції. Я переконаний, що регіон має отримати якісну злітну смугу та термінал", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року комунальний аеропорт "Запоріжжя" відновив роботу після реконструкції злітно-посадкової смуги, на який з бюджету виділено 20 мільйонів гривень, а також 10 мільйонів гривень – власні доходи.