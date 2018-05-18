Металурги просять Гройсмана втрутитися в ситуацію навколо страйку УЗ

Металурги закликали главу Кабінету міністрів взяти під особистих контроль ситуацію на УЗ.

Федерація металургів України і Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» застерігають прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про катастрофічні наслідки «італійського» страйку працівників локомотивних депо, а також закликали главу Кабінету міністрів взяти під особистих контроль ситуацію на УЗ.

Про це йдеться у спільному листі Сергій Біленького, голови ФМУ, і Олександра Каленкова, президента ВП «Укрметалургпром» до прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єр-міністрові Володимиру Кистиону і міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, текст якого має в своєму розпорядженні Бізнес-портал UAprom.

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«Одним з визначальних чинників ефективної та безперебійної роботи гірничорудних і металургійних підприємств є забезпечення своєчасних і у повному обсязі поставок сировини і вивезення готової продукції залізничним транспортом. А це, у свою чергу, багато в чому залежить від забезпечення маршрутів локомотивною тягою, і будь-які ускладнення у цьому питанні призводять до негативних наслідків», - сказано в документі.

При цьому Асоціації зазначили, що сьогодні як раз і спостерігається зазначене ускладнення внаслідок страйку машиністів локомотивів, яка розпочалася 14 травня поточного року одночасно в кількох залізничних депо, підпорядкованих ПАТ «Укрзалізниця», зокрема, Кременчуцькому, Синельниківському, Коростенському, Полтавському, Дарницькому, Тернопільському, Здолбуновскаом, яких підтримали й працівники локомотивного депо Кривий Ріг.

«Зрозуміло, що в демократичній країні природною є захист працівниками своїх прав усіма дозволеними засобами, в тому числі, і шляхом страйку, однак протягом вже чотирьох (!) днів з моменту її початку ситуація аж ніяк не змінилася, в результаті чого зараз значна кількість вантажоперевезень заморожено з витікаючими наслідками», - зазначають автори листа.

Як повідомляв УНІАН, страйк працівників локомотивного парку "Укрзалізниці" вже викликав мільйонні втрати для українських підприємств, і загрожує ще більшими збитками в разі її продовження. Про це попереджають експерти ринку.