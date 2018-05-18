На українських АЗС продовжують зростати ціни на паливо

Зростання цін на українських заправках відбувається на тлі збільшення вартості сирої нафти на світовому ринку.

Мережі заправних станцій, які працюють під брендами OKKO і SOCAR, підняли ціни на бензин і дизпаливо на 40-50 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, на АЗС великих роздрібних мереж OKKO і SOCAR паливо подорожчало на 50 копійок за літр і 40 копійок за літр, відповідно.

Так, на ОККО встановилися такі ціни: А-92 – 30,99 гривні, А-95 – 31,99 гривні, А-95 Преміум – 32,99 гривні, ДТ – 29,49 гривні і ДП Преміум – 30,49 гривні. У мережі SOCAR ціни на всі види палива на 10 копійок за літр нижче.

Крім того, зростання цін на бензини і ДП на 5-15 копійок за літр спостерігався в таких мережах як BVS і "Катрал Оіл".

Таким чином, за станом на 18 травня середня роздрібна вартість бензинів і ДИЗПАЛИВА зросла до рівня: А-92 – 28,2 гривні за літр, А-95 – 29,16 гривні за літр, А-95 Преміум – 30,37 гривні за літр, ДТ – 27 гривень за літр і ДП Преміум – 28,8 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, на тлі рішення США про вихід із ядерної угоди по Ірану (8 травня) з 11 травня спостерігається незмінний зростання цін на світовому ринку нафти. Це спричиняє збільшення цін на паливному ринку України, який на 80% залежить від імпорту.