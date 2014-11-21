Експерт: нові правила експлуатації повітряних ліній - поштовх у розвитку національного авіаринку

Розроблений Державіаслужбою порядок надання авіакомпаніям прав на експлуатацію повітряних ліній буде стимулювати внутрішній ринок авіаперевезень, а також дасть новий поштовх у розвитку національних авіаперевізників.

Про це в коментарі УНАИН повідомив експерт авіагалузі, головний редактор Авіаційного порталу "Авіабиз" Богдан Долинце.

«Це особливо актуально напередодні інтеграції українського авіаційного простору з ЄС. Це в першу чергу захистить національні інтереси, робочі місця, податки і статус авіаційної держави. Державіаслужба все-таки змогла запропонувати ринку оптимальну модель роботи, яка дасть дорогу національним авіаперевізникам», - коментує експерт.

Раніше в ході брифінгу голова Державіаслужби Денис Антонюк повідомив, що Державна авіаційна служба у новому Порядку надання й анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній заклала норму про те, що право на експлуатацію міжнародної регулярної та/або чартерної повітряної лінії надається тільки тим авіаперевізникам, якими переважно володіють (контролюють повністю або володіють більш ніж 50% їх статутного капіталу) або котрих фактично контролюють (є кінцевими вигодонабувачами або власниками більше 50% статутного капіталу) держава Україна та/або громадяни України.

Читайте такожУкраїна оштрафувала 18 російських авіакомпаній на 261,5 мільйона гривень«Цей пункт нового Порядку викликав широку дискусію. Але давайте пригадаємо, що ми вже багато років працюємо над підписанням Угоди про спільний авіаційний простір. У статті 17 цієї угоди є норма про те, що ліцензії й дозволи видаються лише тим авіакомпаніям, які на 50% контролюються або державою, або громадянами країни, з якою укладено угоду, - сказав Антонюк. - Іншими словами, якщо ми хочемо підписати Угоду про спільний авіаційний простір, ми все одно прийдемо до норми про те, щоб видавати напрямки компаніям з українськими власниками».

При цьому Антонюк звернув увагу, що іноземні перевізники, які працюють в Україні, не втратять своїх маршрутів після набуття чинності нового Порядку.

«Старі напрямки, які вже є в авіакомпаній, ніхто відбирати не буде. Наказ Державіаслужби, як і закон, зворотної сили не має. Якщо той чи інший перевізник має й експлуатує 40-50 маршрутів - будь ласка, літайте. Але якщо перевізник хоче отримати нові маршрути - будь люб'язний, виконуй нові вимоги», - сказав Антонюк.

Як повідомляв УНІАН, Державіаслужба у жовтні розробила і прийняла новий Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, що передбачає прозорий механізм надання таких прав на основі рівності перевізників на доступ до ринку і визначення критеріїв переможця на основі структури власності, досвіду роботи і можливостей розвитку. У листопаді наказ Державіаслужби був зареєстрований Міністерством юстиції. Документ набуде чинності після публікації в офіційній пресі.