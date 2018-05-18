Також у травні будуть завершені роботи з капітального ремонту просп. Павла Тичини, вул. Володимирської, проїжджої частини бульвару Вернадського, транспортної розв’язки на перетині просп. Перемоги та вул. Щербаківського/

Рух транспорту по Набережному шосе в Києві знову відкрито.

Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

Також у травні будуть завершені роботи з капітального ремонту просп. Павла Тичини, вул. Володимирської, проїжджої частини бульвару Вернадського, транспортної розв’язки на перетині просп. Перемоги та вул. Щербаківського та відкритий рух транспорту шляхопроводом на перетині просп. Комарова та бульвару Вацлава Гавела.

Як повідомляв УНІАН, з 10 квітня «Київавтодор» розпочав роботи з капітального ремонту асфальтобетонного покриття на ділянці Набережного шосе від Поштової площі до мосту Метро , у зв’язку з чим було введено часткове обмеження руху транспорту.