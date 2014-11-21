Комісія завершила перевірку діяльності «Укрзалізниці»

«Комісія Мінінфраструктури завершила перевірку діяльності «Укрзалізниці», - повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Зазначена комісія спочатку планувала закінчити цю перевірку відомства до 18 жовтня, а потім продовжила термін її проведення спочатку до 7 листопада, а далі до 18 листопада.

У прес-службі також уточнили, що комісія підготує відповідний акт перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, який потім буде передано до Кабінету міністрів.

Інші подробиці ревізії, зокрема, результати перевірки прес-служба не повідомляє.

Нагадаємо, раніше начальник правового департаменту "Укрзалізниці" Олег Титов повідомив, що на підставі постанови слідчого Генеральної прокуратури було також призначено перевірку діяльності «Укрзалізниці», провести яку було доручено Держфінінспекції до 29 жовтня. Ревізія була проведена в зазначений термін.

Читайте також«Укрзалізниця» розцінює дії АМКУ як чергову спробу заблокувати реформу галузіЯк повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остап’юка. Водночас прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка зайнялася перевіркою фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці», на період проведення якої виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника - Максима Бланка.

У жовтні представники Служби безпеки України провели обшук центрального офісу "Укрзалізниці", деяких структурних підрозділів відомства, а також за місцем проживання її керівництва.