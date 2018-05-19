У київському метро до Ліги Чемпіонів з'явився "вагон-футбольне поле" (фото)

Зазначається, що вагон курсуватиме по "синій" гілці, на якій розташована станція метро "Олімпійська".

З 19 травня у метро Києва курсуватиме "вагон-стадіон". Вагон стилізований під футбольне поле. На спинках сидінь позначені номери "гравців". Про це на сторінці у Facebook повідомила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон. Читайте такожФінал Ліги чемпіонів будуть транслювати в Києві на великому екрані "Подарунок для пасажирів підготувала компанія MasterCard спільно з метрополітеном", – написала Макогон. Зазначається, що вагон курсуватиме по "синій" гілці, на якій розташована станція метро "Олімпійська".

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