У київському метро до Ліги Чемпіонів з'явився "вагон-футбольне поле" (фото)

17:14, 19 травня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Відсьогодні у київському метро курсуватиме вагон-стадіон / фото facebook.com/natalka.makogon

Про це на сторінці у Facebook повідомила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон.

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"Подарунок для пасажирів підготувала компанія MasterCard спільно з метрополітеном", – написала Макогон.

Зазначається, що вагон курсуватиме по "синій" гілці, на якій розташована станція метро "Олімпійська".

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Теги: #Ліга чемпіонів#Київський метрополітен#фінал Ліги чемпіонів у Києві