У київському метро до Ліги Чемпіонів з'явився "вагон-футбольне поле" (фото)
17:14, 19 травня 2018Транспорт/Зв'язок
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Зазначається, що вагон курсуватиме по "синій" гілці, на якій розташована станція метро "Олімпійська".
Відсьогодні у київському метро курсуватиме вагон-стадіон / фото facebook.com/natalka.makogon
З 19 травня у метро Києва курсуватиме "вагон-стадіон". Вагон стилізований під футбольне поле. На спинках сидінь позначені номери "гравців".
Про це на сторінці у Facebook повідомила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон.
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"Подарунок для пасажирів підготувала компанія MasterCard спільно з метрополітеном", – написала Макогон.
Зазначається, що вагон курсуватиме по "синій" гілці, на якій розташована станція метро "Олімпійська".
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