У транспорті Харкова можуть заборонити рюкзаки

Якщо за три місяці петиція набере 5 000 підписів, у мерії Харкова зобов'язуються її розглянути.

Харків'яни просять чиновників заборонити носити рюкзаки на плечах у громадському транспорті.

Відповідна петиція з'явилася на сайті міської ради, пише gx.net.ua.

«Молодь в громадському транспорті не знімає рюкзаки і, проходячи вглиб салону (вагона), чіпляють і штовхають всіх своїми рюкзаками. В Європі дуже широко поширена соціальна реклама подібного роду – друкують оголошення і крутять відеорекламу. Запишіть, будь ласка, голосові оголошення в метро (поряд з тим, що треба поступатися місцем літнім людям та інвалідам), про те, що потрібно поважати інших пасажирів і знімати свої рюкзаки. У наземному транспорті ж можна просто розклеїти плакати з відповідним змістом», - пропонує харків'янин Володимир Посухів.

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У цієї ідеї не знайшлося великої кількості шанувальників – петицію підписали більше сотні городян. Однак, якщо за три місяці документ набере 5 000 підписів, у мерії зобов'язуються його розглянути.