Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до «Борисполя»

«Укрзалізниця» до 1 грудня завершить будівництво залізничного сполучення столиці з аеропортом, заявив голова компанії.

Державна компанія «Укрзалізниця» до 1 грудня 2018 року завершить будівництво залізничного сполучення столиці з найбільшим аеропортом країни «Бориспіль».

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За інформацією прес-служби Кабінету міністрів України, про це доповів прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Важкий строк, але до 1 грудня об’єкт буде зданий. Будівництво розпочали. Зараз фінально погоджуємо вигляд станції», - сказав Кравцов.

«Важливо до 1 грудня завершити проект і надати пасажирам альтернативний транспорт - аби якісно добиратися до аеропорту або з аеропорту по місту та по інших містах України», - прокоментував у відповідь Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року Кабмін підтримав розроблений «Укрзалізницею» проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення до «Борисполя».

За даними уряду, попит на послуги повітряного транспорту зростає. Річний пасажиропотік аеропорту «Бориспіль» за підсумками 2017 року становив 7-8 млн пасажирів. Але досі пасажири не мають альтернативного до автомобільного способу дістатися до аеропорту або з аеропорту до Києва.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу «Київ-Пасажирський», через станцію «Видубичі» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Розрахунковий час у дорозі буде складати 35 хвилин. На цьому маршруті будуть використовуватися 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.