З України запустять поїзд до Румунії

Країни домовились про запуск поїзда між румунським містом Сучава та Чернівцями.

Україна та Румунія домовились про запуск з початку 2019 року поїзда між румунським містом Сучава та Чернівцями, а також про розширення можливостей для автомобільних перевезень.

Читайте такожВ українських потягах з'являться відеокамери: «Укрзалізниця» розповіла подробиці

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на результати переговорів між заступником міністра з питань європейської інтеграції Віктором Довганем та державним секретарем Міністерства транспорту Румунії Марією Магдаленою Грігоре.

«Щодо залізничних пасажирських перевезень сторони дійшли згоди стосовно введення з 1 січня 2019 року двох пар поїздів (4 поїзди) в обидві сторони, які забезпечать з’єднання між м. Сучава (Румунія) з пересадкою на станцїї Вадул-Сірет та м. Чернівці (Україна)», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, сторони погодились щодо необхідності організації контрейлерних перевезень територіями України та Румунії та домовилися про подальше сприяння їх розвитку.

«Стосовно автомобільних перевезень, сторони дійшли згоди стосовно збільшення загальної квоти дозволів на здійснення міжнародних автоперевезень на 2018-2019 роки. Найближчим часом українські перевізники додатково отримають 4500 транзитних та 1000 двосторонніх дозволів», - додали в міністерстві.