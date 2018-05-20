З двома двигунами: Tesla розробила повнопривідну версію Model 3

Машина коштуватиме близько $78 тис. і зможе продовжувати рух, навіть якщо один із двигунів вийде з ладу.

Засновник Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія розробила повноприводний варіант автомобіля Model 3, оснащений двома двигунами.

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Про це він написав у своєму Twitter.

Машина коштуватиме близько $78 тис. і зможе продовжувати рух, навіть якщо один із двигунів вийде з ладу.

Як розповів Маск, повнопривідна Model 3 за 3,5 сек. буде розганятися до 60 миль в годину (96 км/год), її максимальна швидкість досягне 155 миль/год (близько 250 км/год).

Перший двигун буде розміщений в передній частині машини, а другий — у задній. Зарядки акумулятора у нового автомобіля вистачатиме на 310 миль (майже 500 км).

За словами Маска, машина буде на 15% швидша за BMW M3. «На трасі вона буде кращою за всіх у цьому класі», — стверджує він.

Як уточнив засновник Tesla, у вартість нової Model 3 не входить установка автопілота.

Як передає «Комерсант», на тлі проблем з випуском Model 3 Ілон Маск вирішив провести реорганізацію Tesla. За останні кілька місяців компанію покинули шість керівників, а обсяг виробництва нової моделі електромобіля, який повинен був стати першим масовим авто Tesla, досі значно відстає від планів. Через проблеми, з якими зіткнулася компанія, експерти радять акціонерам Tesla зняти Ілона Маска з поста голови ради директорів.