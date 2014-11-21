Нова коаліція має намір передати автодороги місцевого значення в управління обласним радам

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, який сьогодні, 21 листопада, парафували п'ять із шести політичних сил, які пройшли до Верховної Ради за результатами позачергових парламентських виборів, і який опублікований на сайті партії «Самопоміч».

Відповідно до парафованого документу, парламентська коаліція також виступає за розділення функцій замовника і виконавця будівництва і ремонту доріг шляхом створення на базі ДАК "Автомобільні дороги України" регіональних компаній і їх подальшої приватизації.

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Крім того, реформа дорожньої галузі передбачає включення в контракти на будівництво автомобільних доріг обов'язкової умови про надання підрядником гарантії якості їх підтримки після введення в експлуатацію з обов'язковим оприлюдненням відповідних умов контрактів, а також забезпечення ефективного контролю держави за дотриманням норм вагового навантаження.

Також коаліція пропонує впровадити довгострокові контракти (5-7 років) на експлуатаційне утримання автодоріг, удосконалити систему оплати за проїзд дорогами великовантажного транспорту, а також визначити механізми спрямування залучення коштів на утримання, ремонт і будівництво доріг.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), яке є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури, заявило про намір передати 100-130 тис. км із 170 тис. км українських доріг у комунальну власність обласним, районним і сільським радам, а також про плани змінити модель обслуговування дорожньої інфраструктури в областях через неоднорідність структури доріг у регіонах.