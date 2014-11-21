Росія вирішила витратити 55 млрд рублів на будівництво залізниці в обхід України

Росія прийняла рішення з 2015 року розпочати реконструкцію і будівництво залізничних шляхів в обхід території України, вартість проекту становить 55 млрд рублів, розповів ТАСС один із федеральних чиновників, який брав участь в обговоренні проекту.

"Починаємо з наступного року будувати обхід України, вартість - 55 млрд рублів. За два роки повинні побудувати", - сказав він.

За його словами, фінансування надаватиметься рівномірними траншами протягом трьох найближчих років.

У прес-службі ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) від коментарів з цього приводу відмовилися.

У матеріалах РЖД, що описують основні положення стратегії розвитку компанії до 2020 року (копія є в розпорядженні ТАСС), згадується проект будівництва лінії Прохорівка - Журавка - Чертково - Батайськ, загальною вартістю 56,6 млрд рублів.

Читайте такожРЖД визнали, що Moody's зниженням рейтингу закрив для них західні фінансиПри цьому на будівництво цієї залізничної гілки на 2015 рік заплановано 7 млрд рублів, на 2016 рік - 18,5 млрд рублів, на 2017 рік - 31,1 млрд рублів. У примітках до цього документу зазначено, що проект може бути реалізований за умови виділення коштів державної підтримки".

Зараз ряд поїздів із центральної частини Росії в напрямку південних регіонів йдуть найкоротшим шляхом через територію України, двічі перетинаючи державний кордон між країнами.