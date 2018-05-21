"ПриватБанк" видаватиме миттєві кредити через "Укрпошту"

Запуск цієї послуги є черговим кроком до створення "Укрпоштою" фінансового супермаркету.

Найбільший банк України ПриватБанк" запустив сервіс миттєвого кредитування фізичних осіб через POS-термінали у відділеннях національного поштового оператора "Укрпошта".

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Як повідомила прес-служба фінустанови, запуск цієї послуги є черговим кроком до створення "Укрпоштою" фінансового супермаркету з широким набором фінансових послуг.

Наголошується, що для оформлення кредиту знадобиться платіжна картка банку, а його погашення можливе шляхом поповнення картки в POS-терміналах банку у відділеннях "Укрпошти".

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11,5 тисячі відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.