Із 1 червня за проїзд у автобусах Львова платитимуть усі пасажири

До 24 травня 2018 року згідно із Постановою КМУ №197 органи місцевого самоврядування зобов’язані прийняти рішення про монетизацію пільг за транспортні послуги.

Із 1 червня усі пасажири маршруток та автобусів у Львівській області платитимуть за проїзд, включно з пільговиками.

Таку інформацію оприлюднили у ЛОО ВГО "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників", - інформує сайт 032.ua.

Перевізники посилаються на постанову Кабінету Міністрів України №197 та наголошують, що пільговикам проїзд мають відшкодовувати відповідно до рішень органів місцевого самоврядування про монетизацію, ухвалених до 24 травня. Але станом на нині, лише Пустомитівська районна рада передбачила кошти на компенсацію проїзду у громадському транспорті для 4 категорій пільговиків.

Є також розпорядження Львівської обласної державної адміністрації, згідно з якою розмір місячної компенсації на одного пільговика для оплати за проїзд у громадському автомобільному транспорті становить 135 гривень. Проста арифметика дає зрозуміти, що це навіть не два робочих тижні, при вартості проїзду 5 гривень в один бік.

Згідно з розпорядженням, для осіб, які мають пільги на міжміських маршрутах, розмір щомісячної готівкової виплати збільшується на 20%. У подвійному розмірі виплачують кошти особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю (від 6 років). Додатково вдвічі збільшують виплати особам з інвалідністю І, ІІ груп та дітям з інвалідністю (від 6 років), які навчаються у закладах загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти або проходять реабілітацію.

Як раніше наголосив голова асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, обов'язкова оплата проїзду стосуватиметься й учасників АТО, яким виплачуватимуть монетизацію.

Іван Велійка додав, що монетизація проїзду обійдеться Львівщині у 617 мільйонів гривень на рік, зокрема, 190 мільйонів - для Львова. Голова асоціації перевізників також зазначив, що обґрунтований тариф на проїзд у автотранспорті має бути у 1,7 раза більшим, тобто становити 8,5 гривень.

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Відтак, із 1 червня за проїзд у автобусах платитимуть усі пасажири. За роз'ясненнями рекомендують звертатися до органів влади. Перевізники також запевнили, що водії видаватимуть квитки, з якими пасажири зможуть звернутися за компенсаціями до органів соцзахисту.

У свою чергу, керівник департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку ЛОДА Роман Кокотайло зазначив: якщо органи місцевого самоврядування не приймуть вчасно рішення про монетизацію, залишаться старі правила перевезень - з компенсаціями перевізникам.

Додамо, що у постанові Кабміну про "Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах" чітко вказано, що у разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, відповідні пільги продовжують надаватись у безготівковій формі.

Право на пільги, відповідно до Порядку, мають:

- особи, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1, відповідно до статті 20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2, відповідно до статті 21 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- діти віком від шести років, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, відповідно до статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- учасники бойових дій відповідно до статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до статті 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- дітивіком від шести років з багатодітних сімей відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону дитинства”;

- ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Держспецзв’язку відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

- батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, відповідно до статті 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

- особи з інвалідністю, діти з інвалідністю віком від шести років та осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, відповідно до статті 381 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

- реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до статті 6 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”.

Крім категорій осіб, зазначених у цьому пункті, органи місцевого самоврядування мають право визначати інші категорії громадян, на яких буде поширюватися дія цього Порядку, відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Львові "зі скрипом" ухвалили рішення про збільшення вартості проїзду у маршрутках і автобусах до 5 гривень. А вже у квітня 2018 року ціни на проїзду у електротранспорті міста зрівнялися з цінами на квитки в автобусах.