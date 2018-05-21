Ціни пішли вгору: на українських АЗС знову подорожчало паливо

Зростання цін на українських заправках відбувається на тлі збільшення вартості сирої нафти на світовому ринку.

Великі мережі заправних станцій за період з 18 по 21 травня (включно) підняли ціни на бензин і дизпаливо на 10-50 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

У мережі АЗС WOG всі види палива зросли в ціні на 50 копійок за літр: бензин А-92 – до 31,45 гривні за літр, А-95 – 32,45 гривні, А-95 "Преміум" – 33,45 гривні, дизельне паливо – 29,95 гривні і дизпаливо "Преміум" – 30,95 гривні.

На АЗС SOCAR ціни на бензини і дизпаливо зросли на 10 копійок за літр, А-92 – до 30,99 гривні за літр, А-95 – 31,99 гривні, А-95 "Преміум" – 32,99 гривні, дизельне паливо – 29,49 гривні і дизпаливо "Преміум" – 30,49 гривні.

Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" підняла ціни на 10-30 копійок за літр, бензин А-92 коштує 27,19 гривні за літр, А-95 – 27,79 гривні, А-95 "Преміум" – 28,99 гривні, дизпаливо – 25,99 гривні і дизпаливо "Преміум" – 26,79 гривні.

Станом на 21 травня середня роздрібна вартість нафтопродуктів зросла до рівня: бензин А-92 – 28,30 гривні за літр, А-95 – 29,28 гривні, А-95 "Преміум" – 30,53 гривні, дизпаливо – 27,11 гривні та дизпаливо "Преміум" – 28,96 гривні.

За даними міжнародного агентства Bloomberg, 21 травня ф'ючерсна ціна (з поставкою в липні) на еталонний сорт нафти Brent знизилася порівняно з 20 травня на 0,09 долара за барель – до 78,34 долара за барель.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід США з угоди від 2015 року, згідно з яким Іран відмовлявся від розробки ядерної зброї, а Штати і ряд інших країн знімали санкції з Ісламської республіки. Також Трамп заявив про відновлення санкцій проти Ірану і назвав цю країни спонсором тероризму.

Звістка про рішення Білого дому стало причиною зростання цін на нафту, оскільки Іран є одним з найбільших країн-експортерів нафти в світі (входить до складу ОПЕК). Стрибок цін на світовому ринку призвів до зростання цін на роздрібному ринку палива в Україні, оскільки понад 80% всього моторного палива має імпортне походження.