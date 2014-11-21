Коаліція виступає за створення холдингової компанії на базі «Укрзалізниці»

Нова парламентська коаліція виступає за створення на базі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» як холдингової компанії.

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, яка сьогодні, 21 листопада, парафували п'ять з шести політичних сил, які пройшли у Верховну Раду за результатами позачергових парламентських виборів, і який опубліковано на сайті партії «Самопоміч».

«Створення Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» як холдингової компанії, виділення дочірніх ефективних вертикально інтегрованих компаній за видами діяльності на принципах прозорості, ліквідація перехресного субсидування між видами діяльності», - сказано у парафованому документі.

Документ передбачає, що акціонерне товариство буде суто господарюючим органом, а функції державного регулювання, які зараз є у «Укрзалізниці», будуть передані відповідним органам державної виконавчої влади.

Згідно з документом, нова коаліція має намір прийняти в першому кварталі 2015 року новий закон про залізничний транспорт, який передбачатиме збереження монополії держави щодо експлуатації об'єктів інфраструктури залізничного транспорту (колія і пов'язані з нею об'єкти; об'єкти, які забезпечують безпеку і виконання диспетчерських функцій), а також створення конкурентного ринку перевізників і забезпечення рівного доступу усіх суб'єктів господарювання до об'єктів інфраструктури, і тяги для здійснення вантажоперевезень.

Крім того, пропонується створити Національну комісію з регулювання транспорту, а також запровадити механізм компенсації перевізникам збитків від здійснення пасажироперевезень за тарифами, нижчими за економічно обґрунтований рівень.

Читайте також«Укрзалізниця» розцінює дії АМКУ як чергову спробу заблокувати реформу галузіУ сегменті морських портів і річкового транспорту пропонується провести приватизацію цілісних майнових комплексів, що забезпечить стивідорну діяльність у морських портах, і фактично означає, що майбутня коаліція відмовилася від ідеї президентської партії про виняткову приватизацію портів і зупинку концесії.

Також планується прийняти базовий Закон "Про внутрішній річковий транспорт" для встановлення загальних правил здійснення перевезень внутрішніми водами, управління портовою інфраструктурою, порядку доступу до неї, порядку здійснення комерційної діяльності у річкових портах, підходів до закріплення об'єктів портової інфраструктури у державній власності або їх приватизації. «Забезпечити збереження державної власності на стратегічні об'єкти портової інфраструктури, зокрема, причали та інші гідротехнічні споруди», - наголошується у документі.

У свою чергу, авіаційна реформа передбачає створення умов для підписання угоди з Євросоюзом про єдиний авіапростір, а також проведення призначень перевізників на маршрути на підставі прозорих тендерних умов.

Також у парафованому проекті угоди реформа міського транспорту передбачає передачу муніципалітетам права встановлювати методики розрахунку тарифів на перевезення у межах адміністративної одиниці.

Як повідомляв УНІАН, законодавча основа для старту реформи залізничної галузі була закладена ще у лютому 2012 року, коли було прийнято закон України про акціонування «Укрзалізниці», згідно з яким реформа мала відбутися у тримісячний термін, проте до неї повернулися лише цього року. Зокрема, наприкінці червня Кабмін схвалив постанову про утворення до початку 2015 року Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на базі «Укрзалізниці» зі стовідсотковим державним капіталом без права відчуження.

Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, до статутного капіталу будуть внесені акції, частки і паї, що належать державі у компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.

Довідка УНІАН. У сферу управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці Росії (Російські залізниці), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та інших країн.