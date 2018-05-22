В Україні випробовують новий літак "Дельфін" (фото)

"Дельфін" вже зараз - досить економна машина. На злітному режимі він споживає приблизно 30 літрів на годину.

Одеський авіаційний завод продовжує працювати над своїм літаком Y1 "Дельфін", який нещодавно був запущений у виробництво, але продовжує вдосконалюватися.

За словами багатьох авіаційних спеціалістів, у "Дельфіна" є непогані шанси стати не тільки своєрідним повітряним таксі для бізнесменів, але й "навчальною партою" для авіаційних вишів та шкіл, передає "Думська".

Зазначається, що незважаючи на те, що авіазавод входить до структури "Укроборонпрому", розробка літака ведеться не за державний рахунок, а на власні кошти підприємства.

Читайте такожОпубліковано відео польоту українського Ан-124-100 на виставці у Туреччині

Зовнішній вигляд дослідного зразка постійно змінюється. Два місяці тому завод придбав для Y1 партію трилопатевих гвинтів відомого європейського виробника, що встановлені на нові борти. Серце машини — 230-сильний дизельний двигун французької фірми Safran, що працює на авіаційному гасі.

"Зміни до конструкції вносяться майже щодня, і це не найшвидший процес. Кілька днів тому інженери розробили новий капот двигуна з оновленою системою подачі повітря для охолодження головок циліндрів і масла. Причому удосконалення робляться після кожного польоту – ми на практиці перевіряємо нововведення і намагаємося одразу виявляти недоліки, — розповідає Олег Миколайович Синиця – один з ветеранів заводу, начальник льотно-випробувальної станції та військовий льотчик-випробувач. – Таким чином ми намагаємося поліпшити характеристики роботи мотора, насамперед знизити споживання палива".

За словами інженерів, "Дельфін" уже зараз - досить економна машина. На злітному режимі він споживає приблизно 30 літрів на годину, а на крейсерському, при швидкості 280 км/год, – не більше 25, що набагато менше, ніж спалюють спорткари.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі 16 квітня вперше піднявся в небо новий український вертоліт від компанії «Мотор Січ».