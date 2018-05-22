Залізниця з Києва до аеропорту "Бориспіль" готова на 25% - "Укрзалізниця"

Термін закінчення будівництва - 1 грудня 2018 року.

Державна компанія "Укрзалізниця" виконала 25% робіт з будівництва залізничного сполучення між Києвом і найбільшим аеропортом країни "Бориспіль".

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Про це йдеться в прес-релізі, розданому журналістам перед презентацією будівництва інфраструктури швидкісного залізничного сполучення "Київ - аеропорт "Бориспіль".

"Станом на 22 травня вже виконано 25% від загального обсягу робіт. Зокрема, розроблено проект будівництва залізничної гілки, проведені роботи по землевідводу, розпочато формування земляного полотна і технічне укладання решітки", - йдеться в релізі.

Наголошується, що роботи почалися наприкінці квітня - початку травня.

"Надалі планується звести залізничний міст завдовжки 272 метри над автострадою Київ - Харків. Побудувати пасажирські платформи з навісами, біля аеропорту "Бориспіль" та укласти залізничні колії загальною довжиною 3,7 кілометра", - сказано в релізі.

Термін закінчення будівництва - 1 грудня 2018 року, загальна вартість проекту - 583,3 мільйона гривень.

Згідно прес-релізу, сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" буде організовано за маршрутом між станціями Київ-Пасажирський - Київ-Деміївський - Дарниця - ім. Р. Кирпи - аеропорт "Бориспіль" із зупинками на платформі ст. Дарниця та надалі біля залізничної естакади у районі автомагістралі Київ-Харків.

Час руху поїзда на ділянці Київ-Пасажирський - аеропорт "Бориспіль" складе 35-40 хвилин. Зупинки на кінцевих пунктах - 10 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року Кабмін підтримав розроблений "Укрзалізницею" проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення з "Борисполем".

Попит на послуги повітряного транспорту зростає. Річний пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за підсумками 2017 року становить 10,5 мільйона пасажирів проти 8,5 мільйона в 2016-му і 7,2 мільйона 2015-му. Але досі пасажири не мають альтернативного автомобільного способу дістатися до аеропорту або з аеропорту до Києва.

Згідно з проектом будівництва, на цьому маршруті будуть використовуватися 11 поїздів PESA 620 м на 91 місце і 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.