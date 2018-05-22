Стала відома ціна квитка на електричку Київ - аеропорт "Бориспіль"

Ціна квитка на поїзд між Києвом і аеропортом "Бориспіль" спочатку буде близько 80 гривень, потім її можуть відкоригувати.

Ціна квитка на поїзд сполученням між Києвом і найбільшим аеропортом країни "Борисполем", який планують запустити з 1 грудня становитиме не більше 80 гривень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов в ході прес-туру на об'єкт будівництва швидкісного залізничного сполучення "Київ - аеропорт "Бориспіль".

"На момент запуску поїздів ми плануємо встановити ціну до 80 гривень. В подальшому, в залежності від попиту і ситуації, ціна може бути відкоригована", - сказав він.

За словами Кравцова, перші кілька місяців планується запустити 26 пар поїздів на день. "При цьому буде піковий час - зранку і ввечері, де час курсування буде становити 30 хвилин перерви між поїздами, а в менш навантажені годинник інтервал курсування становитиме близько години. Місткість поїзда буде становити близько 200 пасажирів", - сказав він, додавши, що загальний обсяг перевезень, починаючи з 2019 року, очікується близько 3 мільйонів на рік.

Також Кравцов повідомив, що всі роботи з будівництва залызничного сполучення виконуються силами "Укрзалізниці". "На сьогодні на об'єкті працює понад 200 осіб. Терміни виконуються повністю і навіть трохи випереджаємо. Робота з підготовки рухомого складу вже розпочато і до 1 грудня буде повністю готова", - сказав він.

Крім цього Кравцов повідомив, що придбати квитки на потяг Київ-Бориспіль можна буде в терміналах.

«На цьому проекті ми плануємо застосувати термінали для продажу квитків. Термінали продажу будуть на вокзалі в Києві і в аеропорту Бориспіль. Також можна буде оплатити проїзд і в самих поїздах», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» станом на 1 грудня 2018 року завершить будівництво залізничного сполучення між Києвом і найбільшим аеропортом країни «Бориспіль».

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу «Київ-Пасажирський», через станцію «Видубичи» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Розрахунковий час у дорозі станровить 35 хвилин. На цьому маршруті будуть використовуватися 11 поїздів PESA 620м на 91 місце і 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.