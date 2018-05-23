Американські експерти розкритикували гальма Tesla Model 3: що відповіли у Маска

Повідомляється, що зі швидкості 100 км/год до повної зупинки Model 3 знадобилося 46 м — це на 6 м більше, ніж в інших компактних седанів його класу.

Авторитетний незалежний американський журнал Consumer Reports повідомив, що не може дати свою рекомендацію на купівлю нової моделі Tesla Model 3, яка є першим бюджетним електромобілем компанії Ілона Маска.

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Таке рішення експерти журналу прийняли після проведеного тест-драйву, під час якого з'ясувалося, що під час екстренного гальмування у Model 3 гальмівний шлях помітно більше, ніж у легкових автомобілів аналогічного класу, передає «Комерсант».

Повідомляється, що зі швидкості 100 км/год до повної зупинки Model 3 знадобилося 46 м — це на 6 м більше, ніж в інших компактних седанів його класу, і навіть на 2 м більше, ніж у повнорозмірного пікапа Ford F-150. Щодо решти ходових параметрів — розгін, робота підвіски та ін.— Model 3 отримала від журналу хороші оцінки.

Питання у експертів журналу викликала сенсорна панель управління, що знаходиться на середині приладової дошки. Крім управління системами автомобіля на цю сенсорну панель також виводяться всі свідчення про стан і рух машини, що, на думку журналу, незручно для водія і змушує його відволікатися від дороги навіть для здійснення найпростіших операцій начебто контролю над швидкістю машини.

Компанія Tesla оперативно відреагувала на критику в свою адресу, заявивши, що на її власних тест-драйвах гальмівний шлях Model 3 був помітно меншим — 40 м. Компанія зазначила, що довжина гальмового шляху може залежати від якості дорожнього покриття і погодних умов, пообіцявши розібратися в ситуації та в разі виявлення проблем у гальмівній системі — вирішити їх.