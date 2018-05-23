В Україні минулого року 30% доріг побудували з порушеннями

В «Укравтодорі» відзначили, що основними дефектами стали розкриття стиків, наявність вибоїн і тріщин.

«Укравтодор» за результатами перевірки 90% об'єктів дорожнього будівництва 2017 року (487 об'єктів) виявив порушення на 30% із них (136 об'єктів).

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Про це заявив голова «Укравтодору» Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

«На сьогодні перевірки проведено на 90% об'єктів. На решті 10% перевірки будуть завершені до 1 червня. На 136 об'єктах (із 487 - УНІАН) виявлено недоліки, 80% із них вже усунуто. Хочу наголосити, що недоліки не були серйозними», - сказав він.

За словами Новака, основними дефектами стали розкриття стиків, наявність вибоїн і тріщин.

Найбільшу кількість недоліків у дорожньому будівництві було виявлено в Донецькій, Луганській і Миколаївській областях. Найбільш якісним дорожнє будівництво в 2017 році було у Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про спроби «місцевих кланів» заробляти «нечесні» гроші на дорожньому будівництві та пообіцяв преміювати правоохоронців за розкриття корупційних схем у цій сфері та провести аудит дорожнього будівництва за 2017 рік.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.

У 2018 році "Укравтодор" отримав 30 млн грн на контроль якості доріг.