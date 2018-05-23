Стало відомо про порушення при будівництві Кримського мосту

Зазначається, що на опорах Кримського моста не була забезпечена нормативна товщина захисного шару бетону.

При будівництві Керченського мосту, який з'єднав Краснодарський край РФ з окупованим Кримом, були допущено серйозні порушення.

Як пише видання "Собеседник", з безпекою на Кримському мосту проблеми. Терміни проведення інженерних вишукувань, проектування і оснащення мосту інженерно-технічними системами виявилися зірвані.

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Окупанти розпорядилися зрушити закінчення робіт з 30 квітня цього року на 1 грудня майбутнього. Через це, зокрема, відкладений запуск руху вантажівок: поки він відкритий тільки для легкового та громадського транспорту. До кінця року має відбутися введення паралельного залізничного мосту.

"Не завжди при будівництві дотримувалися й технічних вимог. Зокрема, порушення виявлялися Ростехнаглядом", - зазначили росЗМІ.

Так, за інформацією "Собеседника", спеціально створена дочірня компанія "Стройгазмонтажа" – "СГМ-Міст" – виконувала ущільнення бетонної суміші з порушенням технології.

"Після зняття опалубки на поверхні залізобетонних опор виявилися ділянки непровіброваного бетону, раковини і порожнини. Виявили ревізори і великі ділянки зі щебенистістю і раковинами. На опорах не була забезпечена нормативна товщина захисного шару бетону, дійшли висновку в Ростехнагляді", - зазначають журналісти.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.