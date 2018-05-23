Без багажу: "Бориспіль" введе обмеження для чартерних рейсів із футбольними вболівальниками

Перше - всі пасажири, які прилітають, повинні мати зачекінений зворотний виліт. Друге - всі чартерні рейси прибувають до нас без багажу пасажирів.

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт" Бориспіль "запровадить обмеження для чартерних рейсів з уболівальниками команд-учасниць у фіналі Ліги чемпіонів з футболу в зв'язку із завантаженістю аеропорту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне на прес-конференції.

"Для рейсів, що прилітають, запровадили певні обмеження.

Перше - це те, що все пасажири, які прилітають, повинні мати зачекінений зворотний виліт, тобто посадковий талон на зворотний виліт.

Друге, всі чартерні рейси прибувають до нас без багажу пасажирів. Ми не бачимо в цьому жодної проблеми для пасажирів", - сказав він.

При цьому Дихне повідомив, що в зв'язку з навантаженням на аеропорт чартерні рейси з уболівальниками "Реал Мадрид" обслуговуватимуться в терміналі B, а уболівальники англійської команди "Ліверпуль" обслуговуватимуться в терміналі D.

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"Чим відрізняється проведення цього фіналу Чемпіонату в Україні від багатьох аналогічних заходів у Європі? Тим, що жоден вид транспорту уболівальниками, крім авіаційного, не буде використаний. Відповідно, все навантаження з обслуговування приїжджих іноземців на цей захід лягло на аеропорти. Аеропорт "Київ" приймає невелику кількість уболівальників, всі інші аеропорти не беруть участі. Все навантаження лягає на аеропорт" Бориспіль ". За добу 26 числа прилітає до нас 77 рейсів. Що зроблено в аеропорту?

Головне, до цієї події ми запустили в роботу термінал B. Саме в цьому терміналі планується обслуговування команди "Реал Мадрид", і вся логістика переміщення пасажирів розрахована таким чином, щоб у нас максимально не перетиналися потоки уболівальників "Реал Мадрид", які обслуговуються в терміналі B, з потоками уболівальників англійської команди "Ліверпуль", яка обслуговуватиметься в терміналі D", - сказав Дихне.

Також, за його словами, "Бориспіль" у зв'язку з проведенням фіналу Ліги чемпіонів у період з 26 по 27 травня збільшить пасажиропотік більш ніж у два рази - до 66 тисяч осіб.

"Сьогодні це виявилася реальна проблема - організувати таку кількість пасажирів. Треба розуміти, що у нас буде збільшення пасажиропотоку на 120%, тобто додатково на прильоту ми отримаємо близько 16 тис. пасажирів і відповідно на вильоті. Це досить велике навантаження з урахуванням того, що минулу добу ми закрили з пасажиропотоком 34 тисячі пасажирів на добу. Тобто це ще плюс 32 тисячі", - сказав він.

Довідка УНІАН. У столиці України місті Києві 26 травня пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА (Union of European Football Associations - спортивна організація, що керує футболом в Європі і деяких західних регіонах Азії) з футболу.