Аеропорт "Бориспіль" має намір у 2019 році відкрити ще один термінал

Терміналом F зможуть користуватися всі бажаючі авіакомпанії.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" має намір розконсервувати термінал F для експлуатації до початку літнього сезону 2019 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник гендиректора аеропорту Євген Дихне.

"Термінал F відкриється до літнього сезону 2019 року", - сказав він.

При цьому Дихне зазначив, що терміналом F зможуть користуватися всі бажаючі авіакомпанії.

"Це точно не пов'язано лише з Ryanair, це пов'язано з нашими конкретними прогнозами", - сказав він, додавши, що термінал D буде розвиватися за хабовою моделлю.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор аеропорту Павло Рябікін заявив, що аеропорт "Бориспіль" має намір розконсервувати термінал F після того, як кількість рейсів авіакомпанії Ryanair досягне 15 щодня.