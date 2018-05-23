Подорожчання у громадському транспорті викликано зношеністю рухомого складу на 75%

Раніше генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко заявив про те, що майже третина усього транспортного парку столиці сьогодні потребує капітального ремонту.

Однією з головних причин подорожчання проїзду в Києві став 75-відсотковий знос рухомого складу комунальних транспортних підприємств.

Про це йдеться у статті-розслідуванні, опублікованій на порталі bigmir.net.

«Згідно з даними Київської міської державної адміністрації, знос автобусного парку столиці становить 80% (320 з 400 автобусів потребують заміни). Знос тролейбусного парку – 70% (322 460 одиниць потребують заміни). Для трамвая цей показник досягає 75% (215 219 вагонів – під заміну). Причому навіть та техніка, яка заміни не вимагає, в основному підлягає капремонту», – йдеться в матеріалі.

Таким чином середній знос рухомого складу КП «Київпастранс» становить 75%.

Взявши до уваги наведені дані, автори розслідування дійшли висновку, що анонсоване з 14 липня підвищення вартості проїзду в Києві є виправданим, так як без цього кроку транспортного колапсу в столиці уникнути не вдасться.

Нагадаємо, раніше генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко заявив про те, що майже третина всього транспортного парку столиці сьогодні потребує капітального ремонту.

«Важлива складова повноцінної роботи наземного громадського транспорту – своєчасний ремонт та належне утримання рухомого складу. Однак близько третини всього транспортного парку столиці потребує капітального ремонту. Згідно з підрахунками наших економістів, ми не зможемо уникнути збільшення тарифу, адже головними цілями діяльності нашого підприємства є безпечне і комфортне перевезення пасажирів. А це вимагає належного утримання та оновлення рухомого складу, вимагає додаткових коштів», - зазначив керівник КП «Київпастранс».