США можуть ввести мита на імпорт авто в розмірі до 25%

План із введення нових мит поки знаходиться в розробці.

Білий дім розглядає можливість введення нових мит на імпортні автомобілі "виходячи з міркувань національної безпеки", розмір зборів може становити до 25%.

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Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Прайм.

За даними видання, план із введення нових мит поки знаходиться в розробці. Як повідомило газеті джерело, в середу міністерство торгівлі США повідомить подробиці, що стосуються цієї ініціативи. Раніше в середу президент США Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter-акаунті, що "працівників автомобільної галузі очікують важливі новини".

Раніше видання повідомляло, що адміністрація президента США має намір посилити екологічні вимоги для імпортованих автомобілів, щоб підтримати національний автопром. Газета підкреслювала, що жорсткість вимог, швидше за все, призведе до збільшення цін у США на імпортовані автомобілі.

Президент США раніше неодноразово критикував автовиробників за їх небажання переносити виробництво до США, обіцяв знизити податки для підприємств всередині країни і одночасно підвищити імпортні мита. Крім того, на початку березня Трамп пригрозив ввести 25-процентні мита на європейські автомобілі, у разі якщо ЄС продовжить збільшувати мита для американських компаній.