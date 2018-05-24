Apple домовилася з Volkswagen про створення безпілотної машини для співробітників

Раніше Apple намагалася домовитися про створення комерційної лінійки повністю самокерованих електромобілів, але компанії довелося відмовитися від цих планів і зосередитися на створенні безпілотного шатла.

Apple і автоконцерн Volkswagen уклали угоду про створення безпілотного автомобіля для співробітників американської корпорації.

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За даними The New York Times, Volkswagen планує переобладнати мінівен T6 Transporter в самоврядний шатл для співробітників Apple, передає «Коммерант».

Як зазначає видання, раніше Apple намагалася домовитися про створення комерційної лінійки повністю самокерованих електромобілів. Але компанії довелося відмовитися від цих планів і зосередитися на створенні шатла.

При цьому, за словами джерел, знайомих з проектом, робота над автомобілем йде з відставанням від графіка. Зокрема, це пов'язано з тим, що з команди Apple, сформованої близько чотирьох років тому з метою створення самокерованих машин ще два роки тому пішли кілька сотень людей через труднощі, з якими зіткнулася корпорація.