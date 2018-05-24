Бескидський тунель: в Україні сьогодні запустять один з наймасштабніших проектів за останні 15 років (фото)

Довжина Бескидського тунелю становить понад 1700 метрів, таким чином він є другим в Україні після Лутугинського, в Луганській області.

В Україні сьогодні, 24 травня, відкриють один з найбільш масштабних інфраструктурних проектів за останні 15 років - двошляховий залізничний Бескидський тунель, який є важливою логістичної складової маршрутів експорту української продукції в ЄС.

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У цьому напрямку йде більше 60% транзитних вантажів в країни Західної та Центральної Європи, передає НВ.

Новий тунель побудований всього в 22 м від старого, який діяв ще з часів Австро-Угорської імперії.

Довжина нового тунелю становить понад 1700 метрів, таким чином він є другим в Україні після Лутугинського, в Луганській області. Його максимальна глибина – 180 метрів від поверхні Бескидського хребта.

Існуючий Бескидський тунель є єдиною одноколійною ділянкою на усій довжині V Критського коридору, що проходить територіями Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та Росії (Трієст – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород – Львів). Це ключова точка, що зв'язує з Європою транспортні коридори, що йдуть з Росії.

Старий тунель було побудовано в 1886 році за імператора Франца Йосипа I. Він повинен був служити переходом із східних регіонів Австро-Угорщини в Центральну Європу і пов'язувати Закарпаття з українськими землями, що перебували під владою імперії.

Під час Другої світової війни тунель пошкодили угорські війська, однак в 1946-му його відновили. Також його реконструювали в 1956 році, коли проводили електрифікацію залізничної лінії.

З часом, як будь-яка споруда, тунель вичерпав свій експлуатаційний ресурс. Через деформацію ґрунту та руйнування дренажної системи в нього почали потрапляти ґрунтові води, а взимку ситуація ускладнювалася – зі старого тунелю щодня вивозили до 15 тонн льоду.

Через загрозу безпеки руху поїздів на початку 2000-х років тодішній міністр транспорту Георгій Кирпа ініціював будівництво нового Бескидського тунелю. Однак, проектування будівництва почалося тільки в 2011 році, а роботи – в 2013.

Старий тунель зберігається як складова частина комплексу нового тунелю. Зокрема, він буде використовуватися як робоча штольня з обслуговування нового тунелю, а також для евакуації людей у разі аварійних ситуацій.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю оцінюється майже в 2,2 млрд грн. Проект реалізувався на кредитні кошти, надані Україні Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Використання фінансів і весь процес робіт контролювався австрійською компанією D2 Consult, яка виграла тендер ЄБРР. В умовах угоди з кредиторами зазначається, що без підпису австрійського контролера на будівництво не виділяється ні копійки.

Будівництвом тунелю займалися вітчизняні компанії. Так, основні будівельні роботи, а саме пробивання і бетонування тунелю, і його гідроізоляцію, виконувала компанія БА "Интерстроймонтаж Україна", яка виграла тендер у 2011 році.

Весь обсяг будівельних робіт підрядник закінчив восени 2017 року, і тоді роботами зайнялися підрозділи Укрзалізниці. Вони облаштовували земляне полотно на підходах до нового тунелю, укладали верхню колію, зараз проводять монтаж лінії електропередачі і зв'язку.

У минулому столітті Бескидський тунель служив стратегічним переходом для радянських залізниць. Адже через нього проходила половина пасажирських і вантажних перевезень, які перетинали західні кордони СРСР.

Зараз транспортний коридор має стратегічне значення для України, так як 60% перевезень через західний кордон країни здійснюється через нього.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсман тунель є важливою логістичної складової маршрутів експорту української продукції в Євросоюз.

За даними Укрзалізниці, новий тунель буде пропускати до 100 пар поїздів на добу зі швидкістю 60-70 км/год проти нинішніх 25 пар. А максимальна швидкість поїздів зросте з 40 км на годину до 60-70 км на годину.

Таким чином, пуск тунелю дозволить Україні в кілька разів збільшити обсяг транзитних та внутрішніх залізничних перевезень.