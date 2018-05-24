Нововведення від «Укрзалізниці»: пасажири зможуть дізнатися онлайн, чи є кондиціонер у вагоні

Тепер про наявність кондиціонера пасажири можуть дізнатися ще на етапі купівлі квитків в онлайн-системі.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для зручності пасажирів додала в систему онлайн-продажу квитків опцію інформування про наявність чи відсутність кондиціонера у вагоні.

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Як повідомила прес-служба держкомпанії, тепер про це пасажири можуть дізнатися ще на етапі придбання квитків в онлайн-системі.

«Тепер в системі онлайн-продажу квитків над зображенням місць з'явилася спеціальна позначка, яка інформує, чи є саме у цьому вагоні кондиціонер. Якщо вона відсутня, отже кондиціонер в цьому вагоні є. Ця інформація буде вказана і в придбаному квитку», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що нова опція актуальна для регіональних поїздів і поїздів далекого прямування.

«Вже на етапі вибору місця в поїзді пасажир чітко може розуміти, в яких умовах він подорожуватиме і на який рівень комфорту варто розраховувати», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що у 2018 році планується придбати 54 нових пасажирських вагони і провести капітально-відновлювальний ремонт 150 вагонів, які будуть обладнані системами кондиціонування повітря.