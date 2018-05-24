Порошенко відкрив Бескидський тунель у Карпатах (відео)

Будівництво нового тунелю в Карпатах було розпочато 29 жовтня 2013 року.

Президент України Петро Порошенко відкрив новий залізничний Бескидський тунель, який є одним з найбільших збудованих за роки незалежності інфраструктурних об'єктів української залізниці, і який з'єднає Україну та Євросоюз новим залізничним сполученням.

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Як передає кореспондент УНІАН, у ході урочистого запуску Порошенко проїхав по тунелю у поїзді.

"Бескидський тунель, який ми відкриваємо, є найбільшим інфраструктурним проектом за останні десятиліття. Розмови про будівництво велися з 1998 року. Але ми його побудували за чотири роки. Завдяки зусиллям підрядників, будівельників, зробили це на сім місяців раніше", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що для України цей тунель має велике значення.

"Шістдесят відсотків експортного потоку, який перевозиться залізницею, йде через тунель. Старий тунель був у аварійному стані і міг у будь-який час закритися. Він пропускав 40-45 поїздів. Новий тунель - понад 100. Швидкість була 20-40 кілометрів на годину. У новому – 60 кілометрів на годину", - сказав президент.

Порошенко підкреслив, що тунель є символом співпраці "Укрзалізниці", української влади, ЄБРР та ЄІБ.

"Об'єднавши зусилля, ми продемонстрували, що в умовах війни ми можемо робити масштабні проекти. Майже 3 мільярди гривень було інвестовано в цей проект", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, будівництво нового тунелю в Карпатах було розпочато 29 жовтня 2013 року. Він побудований на стику Львівської та Закарпатської областей в 30 метрах від чинного тунелю, який був зведений ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті і знаходиться в аварійному стані.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до п'ятого пан'європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія. Новий двошляховий тунель має довжину 1765 метрів, ширину 10,5 метра, висоту 8,5 метра і пролягає на максимальній глибині 180 метрів від поверхні Бескидського хребта.