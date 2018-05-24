На Житомирщині прокуратура взялася за розслідування неякісного ремонту дороги регіонального значення

У незаконній оборудці фігурують щонайменше два посадовці, точна кількість їх наразі встановлюється.

На Житомирщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неякісного ремонту автомобільної дороги регіонального значення Р-18 «Попільня-Сквира-Володарка-Ставище», виконаного за бюджетні кошти.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, вчора Коростишівською місцевою прокуратурою на підставі матеріалів Управління захисту економіки в області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про розтрату посадовими особами майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що посадові особи Служби автомобільних доріг в області за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства «Автомагістраль», провели неякісний ремонт автомобільної дороги загального користування.

Читайте такожВ Україні минулого року 30% доріг побудували з порушеннями

При цьому вони завищили обсяги та вартість робіт, щоб привласнити бюджетні кошти.

«У цій справі фігурує щонайменше два посадовці, точна кількість їх наразі встановлюється, однак справу відкрито не проти них, а за фактом розкрадання грошей», - наголосила Гоша.

Також вже відомо, що у серпні минулого року між обласною Службою автомобільних доріг та приватним підприємством укладено договір на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги регіонального значення «Попільня-Сквира-Володарка-Ставище» за бюджетні кошти вартістю понад 86 млн грн.

Однак технічною експертизою, проведеною ДП «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості» встановлено, що ремонт цієї дороги виконано неякісно, із грубими порушеннями технології та технічних вимог.

«Водночас, на неналежному виконанні підрядником робіт на цій ділянці дороги акцентував увагу також і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабінету міністрів України 23 травня 2018 року. Наразі у кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування, яке проводять місцеві органи поліції. Коростишівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво», - підкреслила Гоша.

Наразі проводяться передбачені чинним законодавством слідчі дії з метою встановлення винних службових осіб та розмірів завданих державі збитків.