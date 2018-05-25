На ремонт українських доріг необхідно півтора трильйони гривень – нардеп

Депутат стверджує, що катастрофічна проблема з дорогами в Україні виникла через корупцію та непрозорі тендери.

На ремонт українських доріг необхідно півтора трильйони гривень.

Про це заявив нардеп Олександр Шевченко у ефірі програми "Право на владу".

Нардеп зазначив, що на ремонт українських доріг необхідна космічна сума, непосильна для українського бюджету.

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"В Україні приблизно 120 тисяч кілометрів місцевих доріг та 47 тисяч кілометрів доріг державного значення. Щоб їх відремонтувати, потрібна космічна сума. Все це відбувається через невідповідні темпи та якість проведення робіт. Тому більшість коштів пропадає або через неякісно виконані роботи, або просто осідає у кишенях чиновників", - додав нардеп.