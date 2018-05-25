У Росії раптово звільнився куратор безпеки Кримського мосту

Чиновник, відповідальний за транспортну безпеку Кримського мосту і підходів до нього, звільнився за власною ініціативою.

Глава відомчої охорони Мінтрансу Ігор Шерстников, що відповідає за транспортну безпеку Кримського мосту і підходів до нього, звільнився за власною ініціативою.

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Про це повідомляє "РБК".

Його обов'язки до призначення нового керівника будуть виконувати заступники.

Публічних коментарів Шерстникова з цього приводу немає

Як повідомляв УНІАН, при будівництві Керченського мосту, який поєднав Краснодарський край РФ з окупованим Кримом, були допущені серйозні порушення.

Відзначається, що на опорах Кримського моста не була забезпечена нормативна товщина захисного шару бетону.