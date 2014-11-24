Нова процедура призначень на авіарейси повністю виключає корупцію - експерт

Таку точку зору висловив авіаційний експерт, головний редактор спеціалізованого авіаційного Інтернет-порталу «Wing.com.ua» Андрій Шор.

«Документи, розроблені українськими держорганами, часто містять такі процедури їх застосування, в яких навмисно залишено «поле для маневру», що створює передумови для корупції. На противагу цьому, розроблений Державіаслужбою «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» містить чітку процедуру і це робить абсолютно неможливою корупцію під час видачі прав на виконання пасажирських авіарейсів», - заявив Шор.

У документі Державіаслужби максимально детально вказані перелік документів, необхідних для подачі заявки на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній, порядок надання цих документів та порядок повідомлення авіаперевізників щодо участі у засіданнях Комісії, яка видає дозвіл на експлуатацію повітряних ліній.

«Графік і періодичність засідань Комісії, процедура відкритого голосування з питання задоволення заявок є чіткими і прозорими. Публікація результатів розгляду заявок протягом трьох днів після засідання Комісії та оформлення документа на право експлуатації повітряної лінії протягом п'яти днів з моменту прийняття рішення унеможливлюють будь-які «закулісні ігри» в питанні отримання прав на здійснення польотів. «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» є зразком антикорупційного регуляторного документа. Він відповідає передовій європейській практиці і дозволить зробити отримання призначень на авіарейси максимально прозорим», - впевнений Шор.

Як повідомляв УНІАН, Державіаслужба в жовтні розробила і прийняла новий Порядок надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, що передбачає прозорий механізм надання таких прав на підставі рівності перевізників щодо доступу до ринку і визначення критеріїв переможця на підставі структури власності, досвіду роботи і можливостей розвитку. В листопаді наказ Державіаслужби був зареєстрований Міністерством юстиції. Документ набуде чинності після публікації в офіційній пресі.

Коментуючи необхідність впровадження документа, глава Державіаслужби Денис Антонюк підкреслював, що нові правила враховують конкурентні переваги перевізників і прозорість структури їх власності, як це передбачають угоди про єдиний авіапростір та про асоціацію з Євросоюзом.

У вою чергу міністр інфраструктури Максим Бурбак підкреслював, що новий порядок буде також сприяти розвитку внутрішніх перевезень.