У Києві заборонять рух транспорту шляхами, прилеглими до НСК "Олімпійський" (схема)

Обмеження у зв'язку із проведенням фіналу Ліги Чемпіонів почнуть діяти із 20:00 25 травня і продовжуватимуться до 06:00 27 травня.

Сьогодні ввечері в Києві заборонять рух транспорту по дорогах, прилеглих до НСК "Олімпійський". Все - через фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня. У центрі столиці організують півторакілометрову пішохідну зону.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Непроїзними будуть Хрещатик та вулиці навколо парку Шевченка.

Обмеження у зв'язку із проведенням фіналу Ліги Чемпіонів почнуть діяти із 20:00 25 травня і продовжуватимуться до 06:00 27 травня.

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На цей період кількість громадського транспорту комунальні служби обіцяють збільшити, а завтра в день проведення матчу наземний транспорт і метрополітен працюватиме на три години довше.

Киянам радять не виїжджати в центр міста власним транспортом, а припарковані біля стадіону авто будуть евакуювати. Паркування навколо НСК «Олімпійський» передбачене лише для автобусів уболівальників.

Стадіону можна буде дістатися тільки пішки.

Детальніше з обмеження у русі Києвом можна ознайомитися тут.