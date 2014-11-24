За минулу добу 1,3 тис. залізничників боролися зі снігом

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), найбільша товщина снігового покриву спостерігалася на станціях Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), зокрема, у Києві, Козятині, Фастові, де товщина покриву сягнула 9, 5 і 13 см відповідно.

«Роботи з очищення колій і стрілочних переводів від налипання мокрого снігу тривають цілодобово», - наголошує «Укрзалізниця».

За даними прес-служби, для прибирання снігових заметів вокзалів, станцій і шляхів у зимовий період 2014-2015 років структурні підрозділи колійного господарства відомства підготували 123 снігоочисника і 103 одиниці снігоприбиральної техніки.

Також «Укрзалізниця» виконала середній ремонт 637 стрілочних переводів, 342 - замінила на придатні до використання, а 211 - на нові. Крім того, 23,65 тис. стрілочних переводів обладнано електрообігрівом, 14 тис. - системою пневмообдувки.

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Крім того, прес-служба наголошує, що зниження температури ускладнило ситуацію на автошляхах та залізничних переїздах. Так, 23 листопада на одному з переїздів Львівської залізниці, обладнаному сигналізацією і двома шлагбаумами, а також із черговим, водій легкового автомобіля за відкритих шлагбаумів не впорався з керуванням і в'їхав у кювет перед переїздом.

«Від удару автомобіль розвернуло на дорозі. Постраждалих немає, проте через події був порушений графік приміського руху - три приміських електропоїзда затримано майже на півтори години», - зазначає «Укрзалізниця».

У зв'язку з цим відомство звертається до всіх водіїв автотранспортних засобів із проханням бути уважними та обережними під час перетину переїздів, а також неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» до 1 листопада завершила підготовку пасажирських вагонів, залізничного полотна та колійної техніки до роботи в зимовий період.

Зокрема, станом на кінець жовтня залізничники підготували 976 км залізничних колій, а також 2,7 тис. пасажирських вагонів.

Довідка УНІАН. На залізницях України функціонують 125 вокзалів, у тому числі 19 позакласних вокзалів, 12 вокзалів першого класу, 36 - другого класу, 58 - третього класу.