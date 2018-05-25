Новий закон для розвитку українського суднобудування є лише першим кроком у справі підтримки галузі - гендиректор SMG
Новий закон про розвиток українського суднобудування спростить роботу суднобудівних підприємств, оскільки створює умови нормальної взаємодії між митницею, замовником і виконавцем, але є лише першим кроком на шляху підтримки національного виробника.
Так прокоментував УНІАН генеральний директор Smart Maritime Group Василь Федін підписаний президентом України Петром Порошенком 23 травня в ході робочої поїздки в Миколаїв закон про збереження і розвиток вітчизняного суднобудування.
Говорячи про переваги нового закону, Федін зазначив: «Річне обмеження режиму переробки, що діяло раніше, не відображало реальну тривалість виробничих процесів, пов'язаних із судноремонтом. Суднобудівник постійно стикався з необхідністю продовження цього режиму, що породжувало непотрібну бюрократичну тяганину і збільшувало вартість для замовника і, у підсумку, знижувало конкурентоспроможність українських верфів на зовнішніх ринках».
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Між тим, за словами Федина, першочерговими проблемами для галузі на сьогодні продовжують залишатися: наявність військового конфлікту, тривала турбулентність в економіці, високі процентні ставки, а також недоступність кредитного ресурсу.
«У зв'язку з цим критично важливим для українського суднобудування є повноцінний запуск створеного Експортно-кредитного агентства, яке забезпечить промисловцям доступ до грошового ресурсу за адекватною вартості. Також важливими інструментами повинні стати впровадження державних програм підтримки придбання і будівництва внутрішнього вантажного флоту. Український судновласник повинен розраховувати на пільгові кредити за контрактами, розміщених на українських верфях», - підкреслив Федін.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 березня 2018 року ухвалила в першому читанні і в цілому проект закону про збереження і розвиток вітчизняної суднобудівної промисловості, який передбачає збільшення загального строку переробки товарів на митній території України для підприємств суднобудівної галузі з 365 до 730 днів. «За» відповідний законопроект №6475 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості)» проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Довідка УНІАН. Smart Maritime Group (SMG), що є суднобудівним напрямком інвестиційно-промислової групи "Смарт-Холдинг", що об'єднує дві суднобудівні верфі - Миколаївську і Херсонську.
У 2017 році SMG наростила обсяги судноремонту удвічі, порівняно з 2016 роком, - до 78 судів проти 46. Консолідована виручка підрозділів компанії від реалізації товарної продукції за підсумками 2017 року досягла 317 млн грн.