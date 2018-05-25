Новий закон для розвитку українського суднобудування є лише першим кроком у справі підтримки галузі - гендиректор SMG

Зазначається, що український судновласник повинен розраховувати на пільгові кредити за контрактами, розміщених на українських верфях.

Новий закон про розвиток українського суднобудування спростить роботу суднобудівних підприємств, оскільки створює умови нормальної взаємодії між митницею, замовником і виконавцем, але є лише першим кроком на шляху підтримки національного виробника.

Так прокоментував УНІАН генеральний директор Smart Maritime Group Василь Федін підписаний президентом України Петром Порошенком 23 травня в ході робочої поїздки в Миколаїв закон про збереження і розвиток вітчизняного суднобудування.

Говорячи про переваги нового закону, Федін зазначив: «Річне обмеження режиму переробки, що діяло раніше, не відображало реальну тривалість виробничих процесів, пов'язаних із судноремонтом. Суднобудівник постійно стикався з необхідністю продовження цього режиму, що породжувало непотрібну бюрократичну тяганину і збільшувало вартість для замовника і, у підсумку, знижувало конкурентоспроможність українських верфів на зовнішніх ринках».

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Між тим, за словами Федина, першочерговими проблемами для галузі на сьогодні продовжують залишатися: наявність військового конфлікту, тривала турбулентність в економіці, високі процентні ставки, а також недоступність кредитного ресурсу.

«У зв'язку з цим критично важливим для українського суднобудування є повноцінний запуск створеного Експортно-кредитного агентства, яке забезпечить промисловцям доступ до грошового ресурсу за адекватною вартості. Також важливими інструментами повинні стати впровадження державних програм підтримки придбання і будівництва внутрішнього вантажного флоту. Український судновласник повинен розраховувати на пільгові кредити за контрактами, розміщених на українських верфях», - підкреслив Федін.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 березня 2018 року ухвалила в першому читанні і в цілому проект закону про збереження і розвиток вітчизняної суднобудівної промисловості, який передбачає збільшення загального строку переробки товарів на митній території України для підприємств суднобудівної галузі з 365 до 730 днів. «За» відповідний законопроект №6475 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості)» проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Довідка УНІАН. Smart Maritime Group (SMG), що є суднобудівним напрямком інвестиційно-промислової групи "Смарт-Холдинг", що об'єднує дві суднобудівні верфі - Миколаївську і Херсонську.

У 2017 році SMG наростила обсяги судноремонту удвічі, порівняно з 2016 роком, - до 78 судів проти 46. Консолідована виручка підрозділів компанії від реалізації товарної продукції за підсумками 2017 року досягла 317 млн грн.