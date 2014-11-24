«Укрзалізниця» хоче купити у Крюківського вагонзаводу новий пасажирський дизель-поїзд

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що про це йшла мова під час зустрічі з питань відновлення залізничного рухомого складу за участю заступника міністра інфраструктури Володимира Корнієнка, представників "Укрзалізниці" та КВБЗ.

«Укрзалізниця розглядає можливість придбання пасажирського дизель-поїзда нової серії - для пасажирських перевезень у приміському та міжрегіональному сполученнях», - сказано у прес-релізі міністерства.

У прес-службі із посиланням на заступника генерального директора «Укрзалізниці» Олександра Зародова повідомили, що дизель-поїзд успішно пройшов випробування на гірських ділянках Карпат і має позитивний висновок міжвідомчої комісії з приймання.

«З технічної точки зору, поїзд відповідає європейським стандартам, за умовами комфорту - вимогам сучасності, має герметичні міжвагонні переходи, систему клімат-контролю, зручні крісла для пасажирів, один із вагонів обладнаний для перевезення маломобільних пасажирів», - цитує прес-служба Зародова.

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У свою чергу, голова Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько повідомив, що дизель-поїзд може курсувати як на приміських, так і на міжрегіональних маршрутах. Максимальна експлуатаційна швидкість складу досягає 140 км/год. Поїзд складається із трьох вагонів, налічує 280 сидячих місць (може перевозити 667 пасажирів із місцями «стоячи»).

«У подальших планах Крюківського вагонобудівного заводу за таким самим принципом виготовити модель нового електропоїзда для приміського і регіонального сполучень», - наголошується у прес-релізі.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укрзалізниця" купить вагони та поїзди у Крюківського заводу на 1,6 млрд грн.

Також повідомлялося, що новий приміський дизель-поїзд тестували фахівці "Укрзалізниці", Крюківського вагонзаводу, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту та Державного науково-дослідного центру «Укрзалізниці» у період з 9 по 14 вересня на Львівській залізниці. За результатами випробування, поїзд отримав високу оцінку.

КВБЗ у вересні представив зазначений дизель-поїзд на міжнародній спеціалізованій виставці "ІнноТранс" у Берліні.

Львівська залізниця зацікавлена у придбанні даного поїзда, оскільки на даний час парк дизель-поїздів на магістралі зношений ще більше, ніж приміський парк у цілому - на 98%.

КВБЗ у 2013 році збільшив випуск вантажних вагонів порівняно із 2012 роком на 48,3% - до 5 316 шт.

Раніше "Укрзалізниця" заявляла про плани придбати у 2015 році у Крюківського вагонобудівного заводу 15 дизель-поїздів.

Довідка УНІАН. Тривагонний приміський дизель-поїзд призначений для перевезення пасажирів на неелектрифікованих ділянках залізничної колії 1520 мм з експлуатаційною швидкістю до 140 км/год. Термін служби вагонів - 40 років.

Поїзд має герметичні міжвагонні переходи, системи клімат-контролю, відеоспостереження, супутникової навігації та зв'язку, WI-FI та інші зручності.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.