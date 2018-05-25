Омелян розповів про долю держкомпанії «Автомобільні дороги України»

У 2016 році Кабінет міністрів України скасував ліквідацію «Автомобільних доріг України», започатковану влітку 2015 року у зв'язку з реформою дорожньої галузі, і відновив роботу компанії.

Підрозділи державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» будуть розформовані або реорганізовані для обслуговування доріг обласного значення.

Читайте такожВ Україні минулого року 30% доріг побудували з порушеннями

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі програми "Право на владу".

«Щодо ДАК «Автомобільні дороги України». У зв'язку з децентралізацією «Укравтодору» багато підрозділів буде розформовано або реорганізовано для обслуговування доріг обласного значення. Але питання цієї компанії є в тому, що на ній висить велика заборгованість», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2016 року Кабінет міністрів України скасував ліквідацію державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», започатковану влітку 2015 року у зв'язку з реформою дорожньої галузі, і відновив роботу компанії.

Представляючи на засіданні Кабміну відповідний проект акта про скасування ліквідації державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що необхідність прийняття цього рішення зумовлена тим, що на сьогодні понад 90% робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування виконують дочірні компанії цього підприємства.

Своєю чергою, присутній на засіданні віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон запропонував на рівні уряду доручити Мінінфраструктури і «Укравтодору» протягом місяця розробити відповідні заходи щодо реформування «Автомобільних доріг України» і представити їх на розгляд членам Кабміну.

Тим часом, у прес-службі Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» з посиланням на главу відомства Славоміра Новака повідомили, що на цей час вже розроблено покроковий план реформування ДАК «Автомобільні дороги України", розрахований на 2 роки.

Зазначається, що в процесі ліквідації держкомпанії виявилося, що на сьогодні її неможливо ліквідувати, оскільки її борги перевищують вартість підприємства.

Пізніше голова компанії "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, що на українському ринку не існує компаній, які змогли б забезпечити цілорічне утримання 170 тис. км доріг державного та місцевого значення.