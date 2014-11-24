Держфінінспекція не виявила порушень під час проведення держзакупівель для залізниць

Державна фінансова інспекція України за підсумками проведеної позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), не зафіксувала порушень чинного законодавства щодо роботи відомчого комітету з конкурсних торгів.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що такі висновки інспекції зазначені в акті ревізії, яка відбувалася від 2 по 29 жовтня поточного року.

Нагадаємо, відповідно до постанови Генеральної прокуратури була призначена перевірка діяльності «Укрзалізниці», провести яку було доручено Держфінінспекції до 29 жовтня, і яка, зокрема, повинна була встановити, чи були допущені які-небудь порушення під час проведення держзакупівель для потреб галузі на 2014 рік.

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«Низка висновків Держфініспекції "Укрзалізниця" вважає необгрунтованими, упередженими, а деякі з них - неправомірними і такими, що підлягають виключенню з акта ревізії. Враховуючи це, 19 листопада "Укрзалізниця" направила Держфінінспекції заперечення і зауваження до акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відомства», - наголошується в повідомленні.

Зокрема, "Укрзалізниця" не погоджується з обвинуваченням Держфінінспекції у порушенні порядку списання об'єктів державної власності і заподіянні внаслідок цього матеріальної шкоди підприємству, наголошуючи, що відповідно до норм чинного законодавства, підставою для списання основних засобів є наказ залізничної держадміністрації.

«Зауваження Держфінінспекції про те, що їх списання здійснене без дозволу Мінінфраструктури, є безпідставним, як і звинувачення у завданні матеріального збитку. Оскільки об'єкти основних засобів повністю замортизовані, їхня залишкова вартість дорівнює нулю, а, отже, списання цих засобів не призводить до збитків", - стверджує «Укрзалізниця».

Крім того, відомство не погоджується із зауваженнями інспекції щодо порушень у процедурі відображення вартості своїх активів у бухгалтерському обліку, зокрема обліку вартості житла.

Так, на думку "Укрзалізниці", працівники Держфінінспекції під час розгляду даного питання продемонстрували "подвійні стандарти оцінок фінансово-господарської діяльності відомства".

«Укрзалізниця опинилася в ситуації, коли одні ревізори Державної фінансової інспекції кваліфікують невідображення в балансі придбаних квартир як порушення і заниження активів, а облік цих активів інші контролюючі інспекції вважають порушенням і завищенням активів», - сказано в листі «Укрзалізниці» на адресу Держфінінспекції.

Також «Укрзалізниця» направила й інші зауваження за деякими пунктами, вказаними в акті ревізії Держфінінспекції, і наполягає на внесенні відповідних коректив в акт та зміну позиції інспекції щодо викладених нею зауважень.

Як повідомляв УНІАН, виїзна ревізія Держфінінспекції здійснювалася безпосередньо у приміщенні "Укрзалізниці" і, на думку останньої, закінчилася з порушенням чинного законодавства, зокрема, вилученням оригіналів документів відомства. У зв'язку з цим відомство звернулося до Генеральної прокуратури із проханням дати правову оцінку таким діям.

18 листопада відомча комісія Мінінфраструктури, створена за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, завершила проведення перевірки фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці». Комісія спочатку планувала закінчити дану перевірку відомства до 18 жовтня, а потім продовжила термін її проведення спочатку до 7 листопада, а потім до 18 листопада.

Кабінет міністрів 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка. Водночас прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка зайнялася перевіркою фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці», на період проведення якої виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника - Максима Бланка.