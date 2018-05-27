З Одеси до Болгарії: в Україні заявили про початок будівництва нової дороги

Дорогу «Одеса-Варна» збираються будувати за допомогою коштів ЄС.

Україна і Болгарія домовилися про активізацію будівництва дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії.

Про це заявив президент України Петро Порошенко після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, передає прес-служба українського лідера.

Читайте такожЯм немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси Київ-Одеса (фото)

"Ми домовились, що активізуємо питання побудови дороги по транспортному коридору від Одеської області, через територію Румунії, до Болгарії. Сподіваюсь, що на нашому боці будуть і ресурси Євросоюзу. Ми залучимо і наших румунських партнерів. І будемо робити все можливе для того, щоб найближчим часом зробити так, щоб за кермом машини за декілька годин можна було б доїхати з Одеси до Варни", - сказав Порошенко.

Бойко Борисов також підтвердив зацікавленість Болгарії в розбудові четвертого європейського коридору, який пролягає через Болгарію і Румунію до України та в будівництві мосту, який дозволить з’єднати Одеський регіон з болгарською Варною та Бургасом. Відповідні консультації з румунської стороною вже активно ведуться, зауважив він.

Зазначимо, про бажання залучити кошти ЄС Порошенко заявляв ще у 2015 році.