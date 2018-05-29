Чеська авіакомпанія відновила польоти Прага-Одеса-Прага

На початковому етапі Czech Airlines виконуватимуть два рейси з Одеси на тиждень – по вівторках і п'ятницях.

Авіакомпанія Czech Airlines (Чеські авіалінії) відновила виконання регулярних польотів на напрямку Прага-Одеса-Прага.

Читайте такожSkyUp розширила географію польотів в аеропорти України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міжнародного аеропорту "Одеса", зазначивши, що рейси відновлено з 25 травня.

На початковому етапі авіакомпанія буде виконувати два рейси з Одеси на тиждень – по вівторках і п'ятницях.

Виліт з Одеси в 5:00, прибуття в Прагу в 7:10. Виліт з Праги у 23:45, прибуття до України – в 1:55.

У період з 17 червня також буде введено додатковий рейс по неділях.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Одеса" належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

CSA Czech Airlines - національна авіакомпанія Чеської Республіки, що базується в аеропорту імені Вацлава Гавела у Празі. Компанія виконує рейси по Європі, Близькому Сходу та Азії. Є членом альянсу авіакомпаній SkyTeam. Флот авіакомпанії складається з 16 літаків Airbus і ATR різних модифікацій.