Україна домовилась з Францією про поставку півсотні гелікоптерів Airbus для МВС

Загальна вартість угоди, підписаної представниками українського та французського уряду, перевищує 550 млн євро.

Українська та французська сторони підписали в Парижі угоду щодо системи авіаційної безпеки, яка передбачає поставку Україні 55 сучасних гелікоптерів компанії Airbus Helicopters.

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Як повідомляється на сайті МВС України, документ підписали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Державний секретар Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан.

Зазначається, що нові гелікоптери будуть виконувати завдання для ДСНС, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та поліції. За словами Авакова, вже цього року Україна отримає перші чотири гелікоптери для нової служби реагування МВС, які виконуватимуть рятувальну та медичну функції.

«Сьогодні ми підписали Угоду між французькою і українською стороною, загальна вартість якої близько 551 мільйонів євро. За умовами Угоди, французька сторона в два етапи поставлять в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тон. Така техніка не випускається в Україні, а нам вона дуже потрібна. Вже в цьому році ми отримаємо перші чотири машини», - зазначив він.

Угода стосується вертольотів трьох моделей – Н145, Н125 та Н225, які поповнять вже існуючий вертолітний парк машин ще радянського виробництва МІ-8.

Аваков зазначив, що в бюджеті МВС була закладена сума 1 мільярд гривень на оновлення вертолітного парку. Французька сторона надає чудові фінансові умови. В тому числі – кредит по міжурядовій угоді під 1% річних.

Компанія «Airbus Helicopters» — одна з найбільших авіабудівних компаній світу, що виготовляє однойменні пасажирські, вантажні, військово-транспортні повітряні машини.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Запоріжжі вперше піднявся в небо новий український вертоліт від компанії «Мотор Січ». Компанія має намір пройти сертифікацію нового цивільного вертольота МСБ-2 "Надія" до кінця цього року.