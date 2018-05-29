АМКУ знайшов винних у різкому подорожчанні автогазу: звинуватив низку мереж АЗС у змові

Згідно з попередніми висновками АМКУ, групи "Надія", WOG, ОККО, "Авантаж 7" і "Факторинг Груп" діяли в порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) за підсумками розслідування справи про підвищення цін на скраплений газ влітку 2017 року опублікував попередні висновки, згідно з яким компанії "Надія", WOG, ОККО, "Авантаж 7" і "Факторинг Груп" діяли в порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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Про це повідомляє прес-служба комітету.

"Узгоджені дії вищезазначених суб'єктів господарювання укладалися в схоже підвищення цін на скраплений газ, при його реалізації в роздріб в серпні 2017 року, при тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення відповідачами таких дій, що призвело до обмеження конкуренції. За результатами розгляду справи було запропоновано визнати зазначені вище узгоджені дії відповідачів по справі порушенням законодавства про захист економічної конкуренції", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що наступні засідання комітету по цій справі призначено на 29 та 31 травня.

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Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні зазначалося різке зростання цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на скраплений газ диверсією і доручив низці міністерств і АМКУ розробити можливі вирішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня ціни досягли значень 16,49-16,99 гривні за літр, після чого цінова ситуація на ринку стабілізувалася.

31 серпня в АМКУ повідомили про намір провести перевірку низки компаній-трейдерів по зрідженому газу.

26 грудня 2017 року Антимонопольний комітет в ході розслідування можливих антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до зростання цін на скраплений газ в Україні у серпні 2017 року, залучив в якості відповідачів компанії-нафтотрейдери, які входять до групи WOG, ОККО і "Надія".