Шлях до Європи: скільки грошей і часу витратили на новий Бескидський тунель (цифри)

"Укрзалізниця" надала дані про будівництво тунелю на кордоні Львівської та Закарпатської областей.

Загальна вартість Бескидського тунелю в Карпатах, який відкрили 24 травня, становить 2,93 мільярда гривень.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на "Укрзалізницю", що надала також інші дані з будівництва.

Під час спорудження тунелю було залучено 155 робітників і 30 одиниць будівельної техніки.

Для будівництва було використано 2,5 тисячі металоконструкцій тимчасового кріплення, 32,4 тисячі кубометрів монолітного бетону тимчасового кріплення, 4,7 тисячі тонн армування постійної обробки тунелю, 49,4 тисячі кубометрів монолітного бетону постійної обробки тунелю і 67 тисяч кубометрів гідроізоляційної мембрани.

Також будівельники облаштували систему безпеки в тунелі. Зокрема, були побудовані протипожежні насосні станції, до яких входять шість протипожежних резервуарів з 72 кубометра кожен, три резервуари зі Східного боку і три резервуари з боку Західного порталу. Встановлені системи відеоспостереження та пожежної сигналізації.

Крім того, облаштовано три аварійних переходу, які з'єднують новий тунель зі старим одноколійним, розташованим на відстані 30 метрів. Старий тунель зберігається як складова частина комплексу нового тунелю. Його будуть використовувати не лише для евакуації людей у разі аварійних ситуацій, але і як робочу штольню по обслуговуванню нового тунелю.

Загалом було прокладено 7 кілометрів залізничних шляхів, з них 3,5 кілометра - саме в тунелі. Довжина тунелю складає 1 765 метрів, ширина - 10,5 метра, висота - 8,5 метра.

Час, що витрачається рухомим складом на те, щоб повністю пройти тунель, становить 2 хвилини на швидкості 60 кілометрів/годину. Новий Бескидський тунель зможе пропускати до 100 пар поїздів на добу, тоді як пропускна здатність одноколійного тунелю становила до 47 поїздів зі швидкістю 15-40 км/год.