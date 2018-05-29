В ями на українських дорогах цього року "закопають" 2-3 мільярди гривень

15:36, 29 травня 2018
Транспорт/Зв'язок
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"Ямковий" ремонт в цьому році обійдеться в 2-3 мільярди гривень / Фейсбук волонтер Юлія Сегеда

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в коментарі УНІАН.

"На поточний ремонт спрямовано менше 50% необхідних коштів. Це близько 2-3 мільярди гривень. Тобто 10% від суми Дорожнього фонду – 32,6 мільярда гривень. Все інше - це середній і капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво", - сказав він.

Омелян зазначив, що питання якості ямкового ремонту викликає питання. "Якість також мають контролювати місцеві громади", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг країни, решта 120 тисяч кілометрів перебувають під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

Цього року 35% державного Дорожнього фонду обсягом 11,53 мільярда гривень буде направлено в обласні держадміністрації та місто Київ. Також 60% Дорожнього фонду обсягом 19,56 мільярда гривень буде спрямовано на дороги державного значення.

"Укравтодор" має намір відмовитися від проведення ямкового ремонту до 2020 року.

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Теги: #ремонт доріг в Україні