В ями на українських дорогах цього року "закопають" 2-3 мільярди гривень

Міністр інфраструктури зазначив, що питання якості ямкового ремонту викликає питання.

На ямковий ремонт Дорожнього фонду в 2018 році буде скеровано 2-3 мільярди гривень, що становить близько 10% фонду.

Читайте такожВ Україні минулого року 30% доріг побудували з порушеннями

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в коментарі УНІАН.

"На поточний ремонт спрямовано менше 50% необхідних коштів. Це близько 2-3 мільярди гривень. Тобто 10% від суми Дорожнього фонду – 32,6 мільярда гривень. Все інше - це середній і капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво", - сказав він.

Омелян зазначив, що питання якості ямкового ремонту викликає питання. "Якість також мають контролювати місцеві громади", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг країни, решта 120 тисяч кілометрів перебувають під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

Цього року 35% державного Дорожнього фонду обсягом 11,53 мільярда гривень буде направлено в обласні держадміністрації та місто Київ. Також 60% Дорожнього фонду обсягом 19,56 мільярда гривень буде спрямовано на дороги державного значення.

"Укравтодор" має намір відмовитися від проведення ямкового ремонту до 2020 року.