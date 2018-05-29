Львів проводитиме монетизацію пільг на проїзд з 2019 року

18:04, 29 травня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Для монетизації пільг на наступний рік у бюджеті міста потрібно буде передбачити 400 млн грн / фото УНІАН

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, інформує прес-служба Львівської міськради.

За його словами, кошти на монетизацію пільг цього року в бюджеті міста не передбачені.

«Ми в цьому році на це кошти в бюджеті не передбачали і в нас цих коштів фізично немає. Наступного року – безперечно», - зазначив мер.

Він додав, що цього року місцева влада буде повертати перевізникам кошти, які вони витрачають.

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«Закладена сума більше 20 млн грн, ми цю суму суттєво будемо збільшувати», - сказав міський голова.

За інформацією Садового, для монетизації пільг на наступний рік у бюджеті міста потрібно буде передбачити 400 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області пільговим категоріям населення компенсуватимуть кошти за проїзд щомісячними виплатами у розмірі не менше 135 грн на одну особу.

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Теги: #Львів#проїзд#монетизація#пільги