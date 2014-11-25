Зміни у процедурі видачі дозволів на виконання авіарейсів, запропоновані Державною авіаційною службою в новому «Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» викликали багато нарікань в експертному середовищі, але без цих змін неможливий розвиток внутрішніх авіаперевезень, впевнений авіаційний експерт, головний редактор Інтернет-порталу Trans-port Михайло Кушнір.

Нагадаємо, зміни передбачають видачу дозволів на виконання регулярних або чартерних авіарейсів за кордон лише при наявності у авіакомпаній внутрішніх рейсів по Україні. Ця норма набуде чинності з відстрочкою - не раніше листопада 2015 року.

Як зазначає Михайло Кушнір, Державіаслужба запропонувала авіакомпаніям досить лояльне співвідношення міжнародних і внутрішніх рейсів: на кожні 15 міжнародних рейсів авіакомпанія повинна здійснювати мінімум один внутрішній по одному з таких напрямків, як Львів чи Одеса, або на кожні 30 міжнародних рейсів здійснювати мінімум один внутрішній рейс для менш популярних напрямків, таких як Харків, Чернівці, Ужгород та інші.

Читайте такожНова процедура призначень на авіарейси повністю виключає корупцію - експерт«Розвиток ринку внутрішніх авіаперевезень - справа невдячна, але важлива. Упевнений, що в Державіаслужбі розуміють, що час для розвитку зараз не найкращий. Швидше за все, тому норма про наявність внутрішніх рейсів і вводиться з відстрочкою», - зазначає Михайло Кушнір.

До того ж, експерт уточнює, що вимога щодо наявності внутрішніх рейсів буде стосуватися тільки отримання авіаперевізниками нових призначень і не поширюється на вже наявні у авіакомпанії призначення.

«Звичайно, для авіакомпаній це (внутрішні рейси - прим.) менш рентабельно, ніж міжнародні рейси. Але хороша прибуток на міжнародних рейсах дозволить їм компенсувати низький результат на внутрішніх», - зазначив Михайло Кушнір.

Ряд внутрішніх напрямків, за словами експерта, є цілком привабливими, особливо в сезон. «Одеса влітку, Івано-Франківськ взимку завжди заповнені й попит є на більшу кількість рейсів. Заповнюваність рейсів на Львів тримається на хорошому рівні протягом усього року», - зазначає Михайло Кушнір.

«Проблема в тому, що більшість авіакомпаній, особливо це стосується лоу-костів, приходять в Україну не для того, щоб розвивати ринок, а для отримання прибутку. Тому подібні соцзобов'язання навряд чи їх радують», - додав експерт.

Крім привабливих внутрішніх напрямків, таких як Одеса, Львів, експерт відзначив зростаючий інтерес до Херсону, у зв'язку з анексією Криму і військовими діями на сході України цей аеропорт розглядається компаніями як альтернатива Сімферополю.

Нагадаємо, Державіаслужба України прийняла новий «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», що передбачає прозорий механізм надання зазначених прав на основі рівності перевізників на доступ до ринку і визначення критеріїв переможця на основі структури власності, досвіду роботи і можливостей розвитку. У листопаді наказ Державіаслужби був зареєстрований Міністерством юстиції України.