Казахстан хоче тимчасово заборонити ввезення бензину з Росії

Термін можливого обмеження — три місяці.

Влада Казахстану обговорює можливість заборонити ввезення на територію країни бензину з Росії залізничним транспортом. Термін можливого обмеження — три місяці.

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Як повідомляє видання Nur.kz відповідний проект наказу було видано головою Міністерства енергетики Казахстану Канатом Бозумбаєвим, передає Прайм.

Рішення з цього питання буде прийнято 6 червня після публічних обговорень.

Водночас, у документі Міненерго Казахстану не вказуються причини такого обмеження. У разі, якщо наказ отримає схвалення уряду, департамент розвитку нафтової промисловості Міненерго повинен буде підготувати повідомлення прикордонній службі Казахстану, а також національній залізничній компанії і Міністерству економіки про порядок інформування Євразійської економічної комісії.

Наказ набуде чинності через десять днів з моменту його офіційного опублікування.

Видання нагадує, що в квітні Бозумбаєв говорив про те, що в Казахстані спостерігається надлишок автомобільного палива.